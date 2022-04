Międzynarodowy Festiwal Filmowy o Totalitaryzmach „Echa Katynia” , 5-9 kwietnia

Po sukcesie poprzednich edycji i rosnącym zainteresowaniem tematyką festiwalu kontynuowane jest to przedsięwzięcie, z wydarzeniami towarzyszącymi.

W tym roku zaprezentowanych zostanie ponad 20 specjalnie wyselekcjonowanych filmów z całego świata nawiązujących do tematyki totalitaryzmu . Scenariusze wielu z nich opowiadają o niezwykłych wydarzeniach znanych do tej pory tylko nielicznym.

Do udziału w festiwalu zaproszono twórców różnych gatunków filmowych z całego świata. Wyselekcjonowano najlepsze, wielokrotnie nagradzane filmy, których wysoki poziom wrażliwości artystycznej i zajmująca treść mają być przyczynkiem do dyskusji o problemie totalitaryzmu. Wiele z nich to polskie premiery.