Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu to najstarsze takie miejsce na Górnym Śląsku. Można tu zobaczyć ponad tysiąc gatunków roślin

W Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu zwiedzający mogą zobaczyć bogatą kolekcję roślin oraz skorzystać z interaktywnej ścieżki edukacyjnej.

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu założony został w czerwcu 1938 roku, co czyni go najstarszym na Górnym Śląsku. Na gości czeka tu prawie 7 hektarów terenów zielonych z ponad tysiącem gatunków roślin, bogatą kolekcją roślin tropikalnych, "Ogrodem Wschodnim", palmiarnią, rosarium i kaktusiarnią. Warto również podkreślić, że jest to rozrywka na każdą kieszeń. Za bilet normalny trzeba zapłacić 2 złote, a za ulgowy jedynie symboliczną złotówkę.