Mieliśmy poczucie, że jesteśmy kolejnym straconym pokoleniem i walczyliśmy z komuną

„Zbyt stary żeby nosić broń i walczyć jak inni –

wyznaczono mi z łaski poślednią rolę kronikarza

zapisuję – nie wiadomo dla kogo – dzieje oblężenia

mam być dokładny lecz nie wiem kiedy zaczął się najazd

przed dwustu laty w grudniu wrześniu może wczoraj o świcie

wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu

pozostało nam tylko miejsce przywiązania do miejsca

jeszcze dzierżymy ruiny świątyń widma ogrodów I domów

jeśli stracimy ruiny nie pozostanie nic

(…)

cmentarze rosną maleje liczba obrońców

ale obrona trwa i będzie trwała do końca

i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden

on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania

on będzie Miasto…”

Fragment wiersza Zbigniewa Herberta, napisanego czterdzieści lat temu, w początkach wojny komunistów z narodem polskim, zyskał nowe, jakże dosłowne odniesienie. Kilka dni temu miasto padło, myślę, że poziom strat będziemy poznawać przez długi czas. W momencie, kiedy piszę ten felieton, nie wiemy, co się stało z obrońcami. Jakaś część ocalała. W Rosji słychać głosy, że powinno się ich postawić przed sądem i skazać na śmierć. Widocznie konwencja genewska nie obowiązuje. „(...)i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden/ on będzie niósł miasto w sobie po drogach wygnania/ on będzie miasto”. A to jest strasznie niebezpieczne. Wszystkie symbole są dla Rosjan groźne, a żywe najbardziej.

Dawniej o bohaterach tworzono pieśni, pisano wiersze, bo chciano ich unieśmiertelnić. Kiedy w 2014 roku byłem po raz kolejny na Majdanie, kilka dni po masakrze, miałem okazję trafić na ostatnie pogrzeby. Kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy ludzi żegnało zamordowanych majdańców. Tłum skandował przez blisko pół godziny trzy słowa: „Heroji ne wmyrajut” – bohaterowie nie umierają. Jakież to symboliczne. Teraz już na zawsze hieroje z pułku Azow wpisali się w ukraińską historię. Oni i Mariupol będą symbolem. Oni będą miastem, a miasto Nimi. Oby przeżyli.

I kolejny Herbert. „Potęga smaku” – tym razem jako wstęp do wydarzenia, które miało miejsce 40 lat temu.