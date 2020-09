Mięso z kurczaka sprzedawane w Żabce ma salmonellę. GIS wydał ostrzeżenie publiczne

Spożycie żywności zanieczyszczonej pałeczkami salmonelli może prowadzić do choroby zwanej salmonellozą.

Gotowanie lub pieczenie minimalizuje ryzyko zakażenia, jest jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, poza tym niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Produkt – PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G Numer partii: 2050618 Data mrożenia: 06.05.2020 Termin przydatności do spożycia: 02.11.2020 Producent: JANEX SŁAWOMIR I ELŻBIETA WIESIAK SP. J. Zakład rozbioru ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14650363 Dystrybutor: Żabka Polska Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyji 8, 61-586 Poznań

Firma Janex Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. J. zamieściła na swojej stronie janex.waw.pl w zakładce „Aktualności” oświadczenie o uznaniu mięsa drobiowego oznaczonego numerem partii 2050618 i terminem przydatności do spożycia do 02.11.2020 roku „jako niezdatne do spożycia przez ludzi” oraz powiadomiła odbiorcę o konieczności wycofania towaru.