Mieszkańcy dają upust agresji po śmierci 11-letniego Sebastiana z Katowic. Na murach są napisy: "Pedofil, "Diabeł czeka na ciebie"

Zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic wstrząsnęło całą Polską. Chłopiec zginął w Sosnowcu. Poruszeni niewyobrażalną tragedią mieszkańcy szybko wytropili, kim jest 41-letni mężczyzna, który przyznał się do zabójstwa dziecka. Mieszkańcy swoją agresję przenieśli na miejsce, gdzie pracował mężczyzna. Na murach zakładu, który prowadzi, pojawiły się już napisy: „pedofil”, „diabeł czeka na ciebie". Tymczasem jeszcze w niedzielę, 23 maja zarówno policja, jak i katowicki magistrat uruchomili pomoc psychologiczną dla rodziny chłopca, a także dla uczniów i nauczycieli szkoły, do której uczęszczał.

Chciał porwać i uprowadzić dziewczynkę Niewyobrażalna tragedia - tak w dwóch słowach najczęściej mieszkańcy komentują sprawę zabójstwa 11-letniego Sebastiana z Katowic. Wiele wskazuje na to, że chłopiec był przypadkową ofiarą 41-letniego mężczyzny - Tomasza M., mieszkańca Sosnowca, który w niedzielę, 23 maja przyznał się śledczym do zabójstwa chłopca, a także wskazał miejsce ukrycia jego ciała. Co więcej, mężczyzna przyznał śledczym, że chciał porwać dziewczynkę. Zabił Sebastiana, bo bał się, że zostanie przez chłopca rozpoznany. Pomoc psychologiczna dla rodziny i szkoły Od wczoraj rodzina 11-latka została objęta pomocą psychologiczną. Na wsparcie mogą także liczyć uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele SP nr 47 w Katowicach, do której chłopiec uczęszczał. - Wszyscy członkowie rodziny zostali objęci wsparciem psychologa, a w opiekę nad rodziną włączyła się również szkoła - zapewnia Michał Łyczak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Katowicach. - Zaproponowaliśmy także wsparcie ze strony specjalistycznej poradni rodzinnej. W placówce powołany został specjalny zespół kryzysowy, w skład którego wchodzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach oraz pracownicy szkoły - zapewnia Łyczak.

Jak dodaje, wsparciem psychologicznym objęto dzieci z klasy, do której uczęszczał chłopiec, jak również dzieci z innych klas.

- Na pomoc psychologów mogą liczyć także nauczyciele z tej szkoły. Jesteśmy w stałym kontakcie z placówką i pomagamy na bieżąco - dodaje rzecznik UM Katowice. Krucjata w Sosnowcu już się rozpoczęła W Sosnowcu, gdzie rozegrała się tragedia, wśród mieszkańców bardzo szybko rozeszła się informacja, kim jest i czym zajmował się zatrzymany przez policję 41-latek. W samym centrum miasta znajduje się lokal usługowy, którego właścicielem jest Tomasz M. Witryna została już zdewastowana, a napisy na murach nie pozostawiają wątpliwości co do tego, co czują i myślą mieszkańcy Sosnowca. Na murze napisano: „pedofil”, „diabeł czeka na ciebie ”, „śmierć pedofilom”.

- Szok i niedowierzanie – mówi starsza kobieta przechodząca obok lokalu, trzymająca mocno swojego wnuczka za rękę. - Aż mam ciarki na plecach, gdy na to patrzę. Straszne – komentuje.

Sąsiedzi mieszkający w czterokondygnacyjnej kamienicy, na parterze której znajduje się lokal Tomasza M., nie mają dobrego zdania o zatrzymanym. - Wiem, o kogo chodzi. Wolałem się trzymać z daleka. Gbur, szkoda słów, nieprzyjemny człowiek – mówi z żalem jeden z sąsiadów. Inny sąsiad zwraca uwagę, że 41-letni mężczyzna nie jest sympatyczną osobą. - Ten człowiek źle wypowiadał się o innych ludziach. Udawał spokojnego, ale był bardzo nieprzyjemny w relacjach z innymi – mówił pan Jerzy, mieszkaniec kamienicy. - Ostatnio jak u niego byłam, to był bardzo niespokojny. Nawet spytałam go, czemu jest taki nerwowy – opowiada DZ inna sąsiadka.

"Jestem w szoku. Widywałam go codziennie. Był dla mnie bardzo miły" Z kolei ogromnie wstrząśnięta tragedią pani Ewelina nie potrafi ukryć emocji. Widywała Tomasz M. nawet kilka razy w ciągu dnia. Jak mówi, nie podejrzewała, że może dojść do takiej tragedii.

- Mieszkam tu obok, jestem w szoku. Widywałam go codziennie. Kupowałam u niego. Był dla mnie bardzo miły. Był bardzo zapracowany, pracował nawet w nocy. Często się zdarzało, że wychodziłam z psem o drugiej, a on jeszcze tutaj był, choć była sobota lub niedziela. Z partnerem mówiliśmy, że to bardzo pracowity facet. Nie mogę dojść do siebie – mówi roztrzęsiona pani Ewelina. Po namyśle dodaje, że M. jest despotyczny, ale i bardzo profesjonalny w swojej pracy.

- Jako człowieka bym go nie polubiła, ale widać, że był oddany pracy. Mówił, że buduje dom. Widziałam kryzys w małżeństwie. Parę lat temu pracował z żoną, to była bardzo fajna dziewczyna. Później przyjeżdżały do niego inne kobiety. Miałam wrażenie, że się rozwiedli. To dla mnie bardzo trudne – dodaje nie kryjąc łez pani Ewelina.

W poniedziałek Tomasz M. zostanie doprowadzony do prokuratury Przypominamy. 41-letni Tomasz M. w poniedziałek, 24 maja ma mieć postawiony najcięższy zarzut: zabójstwa. - Mężczyzna jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury - potwierdza prokurator Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Policjanci w niedzielę, 23 maja, przed godziną 17 zatrzymali mężczyznę. Tomasz M. miał przyznać śledczym, że porwał i udusił chłopca, bo bał się rozpoznania. Co więcej, planował porwać dziewczynkę, ale pomylił się, bo chłopiec miał dłuższe włosy. W sobotę, 22 maja 11-letni Sebastian bawił się na placu zabaw w pobliżu szkoły. Miał wrócić do domu o godzinie 19, ale wysłał mamie SMS-a z prośbą, by mógł zostać na placu zabaw jeszcze pół godziny. Gdy nie pojawił się o umówionej porze, kobieta rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. O 22 policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca i od razu rozpoczęli poszukiwania w Dąbrówce Małej, Burowcu, Szopienicach, a także na granicy Katowic i Sosnowca wzdłuż rzeki Brynicy.

W identyfikacji i zatrzymaniu M. pomógł monitoring Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę, 23 maja, przed godz. 17, w Sosnowcu, w dzielnicy Niwka. 200 metrów od miejsca, gdzie został zatrzymany, policjanci znaleźli ukryte ciało dziecka. Tomasz M. przyznał się śledczym, że porwał i zabił chłopca. Ciało chciał ukryć na budowie. 41-latka udało się zidentyfikować i zatrzymać dzięki monitoringowi, który uchwycił tablice rejestracyjne samochodu sprawcy.