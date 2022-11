Mieszkańcy Jastrzębia będą mogli wspólnie oglądać mundial w Katarze. Na placu im. WOŚP stanie strefa kibica. Będzie jedyną w regionie

Jastrzębie będzie miało strefę kibica podczas MŚ w Katarze

Strefa kibica zadebiutuje meczem otwarcia MŚ. Później wszystko w rękach Polaków!

Pierwszym meczem, który kibice piłki nożnej będą mieli okazję zobaczyć w jastrzębskiej strefie kibica będzie mecz otwarcia całego MŚ, czyli potyczka gospodarzy mundialu - Kataru - z reprezentacją Ekwadoru. Strefa kibica będzie funkcjonować co najmniej do 30 listopada. Niewykluczone jednak, że ten okres wydłuży się aż do 18 grudnia, kiedy to zostanie rozegrany mecz finałowy.