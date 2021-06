Mieszkańcy Larysza w Mysłowicach będą mieli nareszcie nową szkołę. Radni zgodzili się na emisję obligacji

O nowej szkole mieszkańcy dzielnicy Larysz marzyli prawie 30 lat. W końcu ich marzenia się spełnią, choć będzie trzeba na to jeszcze trochę poczekać. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach to bardzo stara szkoła. Budynek został wielokrotnie uszkodzony przez działalność górniczą. Ciasne szatnie, brak sali gimnastycznej czy pochylony korytarz, od którego może zakręcić się w głowie - te problemy znikną, gdy w miejscu starego budynku powstanie nowy.

Mieszkańcy od lat zabiegali, by powstała tutaj nowa szkoła. Dzieci w dzielnicy Larysz i okolicach jest naprawdę dużo, a co trochę wprowadzają się też nowe rodziny. Nauka odbywała się tutaj na dwóch zmianach, co nie pasowało wszystkim rodzicom. Nie było jednak innej możliwości. W 2018 roku ponownie zrobiło się głośno o problemach ze szkołą. Rodzice tworzyli petycje, zwracali się do prezydenta i radnych. Miasto nie miało jednak pieniędzy.