Mieszkańcy Tychów nie chcą spalarni w dzielnicy Wilkowyje. Boją się fetoru i zanieczyszczeń powietrza. Zapowiadają protesty

Mieszkańcy są gotowi do protestów

Spalarnię w tyskiej dzielnicy Wilkowyje chce wybudować spółka Instalmedia. W Zakładzie Odzysku Energii pracowałyby piece zasilane paliwem RDF, pochodzącym z należącej do miasta spółki MASTER. Byłyby to odpady, które nie nadają się do ponownego użycia. Okoliczni mieszkańcy boją się, że z zakładowych kominów będzie wydobywać się fetor oraz groźne dla zdrowia zanieczyszczenia.