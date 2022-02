Mieszkańcy województwa śląskiego dostają wezwanie do wojska. Są obowiązkowe

Armia wzywa rezerwistów na ćwiczenia wojskowe

Wezwanie otrzymują żołnierze przeniesieni do rezerwy, którzy złożyli niegdyś przysięgę i posiadają przydział mobilizacyjny. Dowódcy jednostek przekazali do Wojewódzkich Komend Uzupełnień imienne listy osób, które mają otrzymać wezwanie. Niektórzy są zaskoczeni, że dostają wezwanie już w lutym, by stawić się w kwietniu. Trzeba zaznaczyć, że otrzymuje się je bez względu na obecną sytuację zawodową. Osoby zatrudnione, czy samozatrudnione, będą miały czas na to, by przygotować się do wyjazdu na ćwiczenia. Dodatkowo, wysyła się je w oparciu o adres zameldowania. Osoby, które mieszkają już w innej części Polski, a nawet świata, również muszą się na nie stawić.