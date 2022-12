Mieszkania dla milionera na Śląsku. Oto TOP 10 najdroższych ofert. Chcielibyście tu zamieszkać? Zobaczcie te luksusowe wnętrza

Zakup mieszkania z rynku wtórnego to również duża inwestycja

Mieszkania oferowane przez deweloperów to ogromna inwestycja, na którą nie każdy może sobie pozwolić. Wiąże się to bowiem z koniecznością wzięcia kredytu, co stanowi dla wielu ludzi barierę nie do przekroczenia. Poza tym, zakup lokalu na rynku pierwotnym wiąże się z kolejnym etapem inwestowania, jakim jest jego wykończenie, bowiem odbiera się go w stanie surowym. W przypadku osób, które nie mogą zdecydować się na kupno swoich „czterech kątów” od dewelopera, pozostaje jeszcze możliwość nabycia lokalu na rynku wtórnym.

Nie zawsze jednak tego typu oferty okazują się korzystne dla potencjalnego przyszłego właściciela. Nieraz konieczne staje się przeprowadzenie remontu mieszkania, co też staje się sporą inwestycją. Należy wówczas bardzo dobrze zapoznać się z wystawionym na sprzedaż lokalem i ocenić jego faktyczny stan. Jeśli chodzi o oferty lokali z rynku wtórnego w województwie śląskim, to jest ich naprawdę sporo. Warto je przejrzeć, pamiętając jednak o ostrożności.