Mieszkania dla studentów w Katowicach. Ile kosztuje wynajem. Sprawdziliśmy

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji i Nauki, studenci po ponad półtorej roku nauki zdalnej wreszcie będą mogli wrócić w studenckie ławy. Wprawdzie same uczelnie nie wydały jeszcze co do tej kwestii stosownych komunikatów, to jak wynika z informacji resortu nauki, w ministerstwie chcą, żeby w ślad za uczniami szkół podstawowych i średnich poszli studenci, którzy mieliby wrócić do nauki stacjonarnej.