Mieszkania do licytacji w Katowicach. Czynsze będą w nich naprawdę niskie! Zobaczcie, gdzie się znajdują Tomasz Breguła

W Katowicach pojawiła się lista 31 mieszkań nadających się do remontu, z bardzo niskim czynszem. Są duże - powierzchnia każdego przekracza 80 mkw. Biorąc udział w przetargu można otrzymać niedrogi w utrzymaniu lokal, ale nadający się do remontu. Co trzeba zrobić, by się o taki postarać?