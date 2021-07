Mieszkania na doby w Katowicach. Zamiast szukać pokoju w hotelu, można wynająć całe mieszkania

Wynajem mieszkania na doby staje się coraz bardziej popularne. Wynajem mieszkania na krótki czas budzi spore zainteresowanie głównie w dużych miastach, takich jak Katowice. To alternatywa dla wynajmu pokoju w hotelu. W mieszkaniu jest dostęp do kuchni z wyposażeniem czy nie trzeba się martwić często godzinami zameldowania i wymeldowania.

To oferta nie tylko dla turystów, ale także osób, które przyjeżdżają na jeden lub kilka dni do pracy lub muszę spędzić w Katowicach dobę, gdyż przykładowo, w pobliskim szpitalu leży ich krewny. Nie zawsze można na noc zostać przy chorym i nie jest to też wygodne. Przyjeżdżając z daleka do Katowic nie zawsze chcemy wynajmować pokój w hotelu. Mieszkanie na dobę to alternatywa dla wszystkich, którzy potrzebują spędzić noc w Katowic, a nie chcą spać w hotelu.