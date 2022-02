Mieszkania w Katowicach w Sokolska 30 Towers robią wrażenie. Siłownia, spa i klub malucha - tak wygląda część wspólna nowego apartamentowca

- To co wyróżnia tę inwestycję to również mobilna kontrola dostępu części wspólnych. System ten pozwala otworzyć szlaban, bramy garażowe, klatki schodowe, a nawet przywołać windę przy pomocy aplikacji. Telefonu nie trzeba nawet wyjmować z kieszeni czy torebki, wszystko działa automatycznie - opowiada Angelika Kliś, Członek Zarządu ATAL S.A.