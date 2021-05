Mieszkania w Sosnowcu podrożały aż o 30 proc. Największy skok cen w Polsce. Budują nowe osiedla. Metr kosztuje 5, 6 tys. A było bardzo tanio

Tak drogo tu jeszcze nie było. Sosnowiec goni Katowice z cenami mieszkań. Metr kosztuje ponad 5 tys. zł, a ma być jeszcze drożej. W stolicy Zagłębia ceny w 2021 roku skoczyły o 30 proc. wobec 2020! Wciąż jeszcze można tu kupić taniej niż w innych dużych miastach w Polsce, ale jaka to pociecha? Powstaje też sporo nowych osiedli. Zobaczcie mieszkania w Sosnowcu i ceny, to dane za maj 2021 z serwisu Otodom.

Luty 2020 roku - 3500 zł za metr, kwiecień 2021 - 4200 zł za metr. Tak rosną średnie ceny mieszkań w Sosnowcu. Prognoza ceny za metr kwadratowy mieszkania na koniec roku 2021 wynosi 4427 zł. Wg innych szacunków, mediana cen w Sosnowcu w styczniu 2021 r. wyniosła 5280 zł za mkw, podczas gdy przed rokiem było to 4 049 zł. Cóż to jest wobec 11 tys. za metr w Warszawie? Ale Sosnowiec to nie stolica. W obu przypadkach jest to skok wielki. Czy to prawda? Zobaczcie, oto mieszkania na sprzedaż, oferty z maja 2021. Jest nawet kawalerka w cenie 7 tys. zł za metr.

Mieszkania w Sosnowcu były przecież do tej pory tanie wobec lokali w Katowicach czy Tychach. Wygląda na to, że to już koniec. Będzie coraz drożej. Chociaż Sosnowiec i tak pozostaje najtańszym miastem w Polsce, które ma co najmniej 200 tys. mieszkańców. Można tu znaleźć mieszkanie poniżej 100 tys. zł, a całą rodzinę ulokujemy w 3-4 pokojach za 300 tys. W Katowicach nie kupimy kawalerki taniej niż za 200 tys. zł.

Za Sosnowcem, jeśli chodzi o miasta 200-tysięczne, jest Częstochowa i Radom ze średnimi cenami 5200-5400 zł za metr. Najdroższe na razie oferty w Sosnowcu w serwisie Otodom to 5900 i 6300 zł za metr, choć jest kawalerka, którą wyceniono na 7 tys. za metr. Wiosną 2021 eksperci z Expandera i Rentiera ogłosili: mieszkania w Sosnowcu podrożały najbardziej w Polsce! To skok cen aż o 30 procent, podczas gdy w innych miastach ceny skoczyły "tylko" o 8 proc. Wyobrażacie sobie? To niemal jedna trzecia, a wzrost dotyczy cen z 2021 roku wobec roku 2020. Od początku roku cena wzrosła w Sosnowcu o 10.16 proc. Od kwietnia do maja - o 2,3 proc.

Wg portalu Sonarhouse, aktualnych ofert sprzedaży jest ok. 700. Powierzchnia oferowanych mieszkań wynosi od 23.64 mkw do 223.0 mkw. To kawalerki i mieszkania dla rodzin:

1-pokojowe (39 mieszkań)

2-pokojowe (325 mieszkań)

3-pokojowe (250 mieszkań)

4-pokojowe (74 mieszkań)

5-pokojowe (14 mieszkań)

6-pokojowe (1 mieszkanie)