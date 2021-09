Mieszkania za remont w Katowicach. Czynsze będą w nich naprawdę niskie! Zobaczcie, gdzie się znajdują Tomasz Breguła

Na stronie urzędu miasta w Katowicach pojawiła się lista 31 lokali do wynajęcia, z bardzo niskim czynszem. To kolejna edycja programu, w ramach którego można otrzymać niedrogi w utrzymaniu lokal, w zamian za wykonanie jego remontu. Co trzeba zrobić, by się o taki postarać?