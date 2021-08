Mieszkanie bez wkładu własnego. Polski Ład przyniesie wsparcie dla rodzin do 40. roku życia. Będzie łatwiej o mieszkanie? TK

Mieszkanie bez wkładu własnego gwarantowane ustawą - to wsparcie dla rodzin do 40. roku życia, jakie ma przynieść Polski Ład, czyli projekt Prawa i Sprawiedliwości, mający poprawić jakość życia Polaków. Ustawa, jak zapowiada premier Mateusz Morawiecki, ma być procedowana we wrześniu 2021. Sprawdź, co przyniesie nowe rozwiązanie.