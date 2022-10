Mieszkanie za 30,60 i 80 tysięcy w Śląskiem? To możliwe! Zobacz październikowe licytacje i kup tanio cztery kąty Barbara Romańczuk

Licytacja: w dniu 5.10.2022 r., o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej mającego siedzibę pod adresem: ul. Bukowa 5a 41-700 Ruda Śląska w sali nr 5Wartość oszacowana: 77 000,00 złCena wywoławcza: 57.750,00 złWadium: 7 700,00 złMetraż: 30,10 m2 https://licytacje.komornik.pl/ Zobacz galerię (35 zdjęć)

Mieszkanie za 30 tysięcy na Śląsku? To możliwe! Na licytacji komorniczej znajdziecie mieszkanie w różnych cenach, nawet tak niskich. Gdzie? M.in. Rybniku, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu i innych częściach województwa śląskiego. To doskonała dla wielu osób, które marzą o własnych czterech kątach, a mieszkania na rynku nieruchomości nie są w ich zasięgu ręki. Zobaczcie nadciągające w październiku licytacje! Co trzeba wiedzieć przed wzięciem udziału w aukcji?