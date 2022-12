Mieszkanie za 45 tysięcy w województwie śląskim? PKP wyprzedaje swoje nieruchomości za bezcen! Sprawdź oferty dostępne w grudniu Barbara Romańczuk

PKP posiada szeroką ofertę mieszkań i innych nieruchomości, które można dostać w naprawdę niskich cenach. Ceny mieszkań wystawionych na sprzedaż zaczynają się już od 45 tysięcy złotych! Co prawda, nadają się do generalnego remontu, jednak wciąż może być to okazja do taniego kupna. Sprawdź!