Mieszkaniec Czeladzi narkotyki ukrył w piwnicy. Było ich naprawdę mnóstwo

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Będzinie otrzymali informacje o tym, że 53-letni mieszkaniec Czeladzi może mieć związek z narkotykami. Udali się więc do jego mieszkania, po czym przystąpili do przeszukania lokalu i należącej do lokatora piwnicy.

I to właśnie w piwnicy w ręce stróżów prawa trafiły narkotyki. Była to amfetamina i marihuana. Po otwarciu piwnicznych drzwi policjanci zauważyli wiszące po wewnętrznej stronie drzwi materiałowe worki, w których ukryte były narkotyki. Łącznie śledczy przejęli blisko 8 tysięcy działek dilerskich amfetaminy oraz blisko 50 działek marihuany. Trzeba więc przyznać, że to całkiem pokaźna dawka nielegalnych substancji.

Zatrzymany mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.