Mieszkaniec Jaworzna znalazł w domu zamurowaną broń. Strzelba ma wartość historyczną i trafiła do muzeum w Pszczynie

Nikt nie spodziewa się odnaleźć broni podczas remontu. Jednak to właśnie stało się jednemu z mieszkańców Jaworzna. Sytuacja miała miejsce dwa lata temu. Dyżurny jaworznickiej policji odebrał telefon z informacją, że podczas remontu znaleziono zamurowaną w ścianie broń. Strzelba została przekazana policjantom, którzy ustalili, że była to znakomicie zakonserwowana, niemiecka dwulufowa kniejówka Conrad Heym Suhl, wyprodukowana na przełomie XIX i XX wieku.

Zabezpieczona broń została poddana specjalistycznym badaniom w laboratorium w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie eksperci z zakresu broni i balistyki wykluczyli, aby była ona kiedykolwiek użyta do popełnienia przestępstwa. Kniejówka trafiła ponownie do składnicy dowodów rzeczowych w jaworznickiej komendzie. Postępowanie w tej sprawie zostało zakończone, sąd orzekł przepadek broni na rzecz Skarbu Państwa. Nie określił jednak, w jaki sposób zostanie wykonane to orzeczenie.

Broń z Jaworzna trafiła do Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Losem broni zainteresował się jaworznicki policjant - aspirant sztabowy Paweł Tabor. Policjant jest miłośnikiem broni, a w jaworznickiej komendzie jest instruktorem wyszkolenia strzeleckiego. To on nadał sprawie zupełnie inny kierunek. Mając dużą wiedzę na temat broni, aspirant wiedział, że ma ona wartość historyczną i ogromną stratą byłoby przekazanie jej do zniszczenia. Komendant Miejski Policji w Jaworznie, po uzyskaniu informacji o możliwości przekazania broni do zbiorów muzealnych, uruchomił procedurę jej przekazania. Następnie, po decyzji Sądu Rejonowego w Jaworznie, broń trafiła do Muzeum Zamkowego w Pszczynie i w ten sposób została uratowana przed zniszczeniem.