Mieszkaniec Lublińca wydał komiks "Niesamowity Szerlok Worms i niebieskie monstrum". Jego praca została nagrodzona w kultowym konkursie!

Mieszkaniec Lublińca wydał komiks

Łukasz Auguścik to z wykształcenia - nauczyciel biologii i chemii, który od kilku lat mieszka w Lublińcu. Jak sam mówi o sobie, z zamiłowania jest rysownikiem szufladowym, biegaczem długodystansowym, miłośnikiem dobrej kuchni oraz ogrodnikiem balkonowym. Życie spędza z cudowną żoną i córką przy jednoczesnej ciągłej walce ze swoim największym wrogiem - chronicznym niedoborem czasu. Działa we Wspólnocie Młodych Małżeństw przy parafii św. Mikołaja i ślepo wierzy, że dobro zawsze zwycięża zło. Takie też wartości pragnie przekazywać w swoich komiksach. Pierwszy z nich, "Niesamowity Szerlok Worms i niebieskie monstrum", trafił niedawno nakładem wydawnictwa Egmont do księgarń.