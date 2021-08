Mieszkaniec Mysłowic to bohater. Zbigniew Czernikowski rzucił się w ogień, by uratować życie młodemu mieszkańcowi

Zbigniew Czernikowski to mieszkaniec Mysłowic. Ma 34 lata i już zasłużył sobie na miano bohatera. Dlaczego? 3 sierpnia 2021 roku w Libiążu, w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym, wybuchł pożar. Ogień niestety bardzo szybko zajął właściwie całą powierzchnię mieszkania. Dym unosił się ponad blokiem, pożar był widoczny z daleka. Tragedii przyglądało się sporo osób, lecz tylko mieszkaniec Mysłowic postanowił pomóc.

W płonącym mieszkaniu znajdował się 22-letni Szymon wraz z psem. Jedyne, co mogli zrobić, to uciec na balkon. Postanowił ich stamtąd wydostać, wspinając się na balkony, by pomóc mu zejść piętro niżej. Pomimo pożaru, ogromnego zagrożenia, nie zawahał się nawet chwilę, by uratować Szymonowi życie. Udało się także uratować psa. Choć te sceny dla obserwujących wyglądały dramatycznie, na szczęście wszystko się udało.