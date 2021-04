Mieszkaniec Żywca uciekał przed policją. Po drodze uszkodził dwa samochody, radiowóz i kilka budynków

Mieszkaniec Żywca uciekał przed policją. Uszkodził dwa samochody i radiowóz

W czwartek (22 kwietnia) około 15.35 dyżurny żywieckiej komendy policji otrzymał informację, że na parkingu jednego z żywieckich osiedli kierowca citroena uderzył w samochód i odjechał.

Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce i już po chwili zauważyli poszukiwane auto. Dali jego kierowcy sygnał do zatrzymania się, ten jednak zignorował go i zaczął uciekać. Policja rozpoczęła pościg.