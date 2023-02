Mieszkaniowy Dzień Otwarty w Grupie Murapol już w najbliższą sobotę! mat. prasowe

Organizowany cyklicznie Mieszkaniowy Dzień Otwarty, który tym razem odbędzie się 25 lutego, to idealny moment, by zapoznać się z ofertą jednego z czołowych deweloperów w Polsce, a także skorzystać z jego aktualnej promocji. W ramach lutowej kampanii Grupa Murapol stawia do dyspozycji klientów 183 lokale z pakietami bonusów w 13 miastach. Dlaczego warto przyjść na Mieszkaniowy Dzień Otwarty i porozmawiać o szczegółach oferty specjalnej?