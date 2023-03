Mieszkaniowy Dzień Otwarty w Grupie Murapol w najbliższą sobotę. Andrzej Bargiel odwiedzi biura sprzedaży w Sosnowcu, Siewierzu i Tychach

Mieszkaniowy Dzień Otwarty to idealna okazja, by porozmawiać z doradcami o marcowej promocji dewelopera. W jej ramach Grupa Murapol stawia do dyspozycji klientów 92 mieszkania od 27 mkw. z pakietami bonusów na Śląsku i w Zagłębiu.

Do kogo skierowana jest nasza oferta promocyjna? Przede wszystkim do osób, które mają niską zdolność kredytową oraz tych, którzy chcą zainwestować zgromadzony kapitał w nieruchomości. Małe mieszkanie to duża okazja inwestycyjna – wynajmując je, można liczyć na wyższą stopę zwrotu z inwestycji. Zakup lokalu o mniejszym metrażu to niższy próg wejścia i koszty wykończenia, a w trakcie eksploatacji, także opłat administracyjnych i związanych z utrzymaniem. Popyt na mieszkania na wynajem jest obecnie bardzo wysoki – nie tylko przez dekoniunkturę na rynku kredytów hipotecznych, ale także z uwagi na sytuację imigracyjną w Polsce i naszych gości zza wschodniej granicy. Jesteśmy więc przekonani, że chętnych na wynajem z pewnością nie zabraknie! Pula małych mieszkań w promocji na pewno zainteresuje też osoby, które nie mają wysokiej zdolności kredytowej, a chciałyby zainwestować w swoje pierwsze nieduże, ale własne lokum – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.