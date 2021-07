Mieszkanka Jastrzębia boi się, że dzieci trafią do domu dziecka przez długi. 23-latka szuka pomocy

Problemy finansowe Alicji zaczęły się chwilę przed narodzinami drugiego syna. Partner stracił pracę, namawiał Alicję do wzięcia pożyczki. Pierwsze kredyty były na potrzeby dzieci, pomoc choremu ojcu, samochód, rachunki do opłacenia. Zaczęła spłacać kredyt następnym kredytem. W ten sposób wpadła w spiralę zadłużenia. Obecnie Alicja ma aż cztery kredyty w jednym banku, miesięczne raty opłaca z renty socjalnej. Od czterech miesięcy nie spłaca zadłużenia w parabankach. Boi się, że pewnego dnia do jej drzwi zapuka komornik, jej rodzina straci dach nad głową, a dzieci trafią do domu dziecka - czytamy w zapowiedzi programu "Wolni od długów"