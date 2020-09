Mija 120 lat od otwarcia Wielkiej Synagogi w Katowicach. Przetrwała zaledwie 39 lat. Zobaczcie, jak wyglądała ta niezwykła świątynia

Mija 120 lat od otwarcia Wielkiej Synagogi w Katowicach

Wielka Synagoga w Katowicach znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza. Budowa rozpoczęła się w 1896 roku, a cztery lata później - 12 września 1900 roku została otwarta. Rok później odbył się w niej Światowy Kongres Syjonistyczny. Projekt budynku w stylu neogotyku, neorenesansu i stylu mauretańskiego to dzieło Hugo i Maxa Grunfeldów. Była to jedna z najładniejszych i najbardziej okazałych budowli w Katowicach - wysoka na 80 metrów, mogła pomieścić ponad 1000 osób, 670 mężczyzn i 514 kobiet.

Niestety Synagoga przetrwała zaledwie do 1939 roku. 8 września doszczętnie zniszczyli ją naziści. Po wojnie nigdy nie zrealizowano planów odbudowy świątyni, a po latach nie został po niej prawie żaden ślad. Miejsce, gdzie stała to co prawda plac Synagogi, ale znajduje się tu targowisko, jedynie między straganami można się natknąć na tablicę pamiątkową.