Mija rok od wypadku autokaru przewożącego członków zespołu Mały Haśnik z Żabnicy

- Cały czas rozmawiamy o tym wypadku - mówi Grażyna Feil, kierownik Zespołu Regionalnego „Mały Haśnik". Dodaje, że mimo rozmów o tym, co wydarzyło się przed rokiem, członkowie zespołu starają się funkcjonować normalnie, przymierzają się do wydania płyty, którą chcą podziękować za wsparcie, jakie otrzymali po wypadku. - Wydaje mi się, że ten wypadek sprawił, iż staliśmy się jeszcze większą rodziną niż wcześniej byliśmy - stwierdziła podczas kwietniowej rozmowy z DZ.

Stan czterech osób był ciężki. Po pobycie w pomorskich szpitalach uczestnicy wrócili do domów. Po powrocie w Beskidy członkowie „Małego Haśnika" wracali do zdrowia, powoli starali się także wracać do normalności. W kwietniu pani Grażyna mówiła DZ, że oprócz jednego chłopca, który nie może chodzić i porusza się na wózku, pozostałe dzieci mają się raczej dobrze. Uczestniczą w różnych rehabilitacjach, ale ich stan zdrowia jest dobry, wróciły do szkół, a także na zajęcia zespołu. Pierwsze spotkanie odbyło się przed kilkoma miesiącami, teraz członkowie „Małego Haśnika" mają już kilka występów za sobą. Obecnie przygotowują się do mszy dziękczynnej, która zostanie odprawiona w niedzielę 15 sierpnia o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabnicy.