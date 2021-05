Mijają trzy lata od katastrofy w KWK Zofiówka. 5 maja 2018 roku w wyniku tąpnięcia zginęło pięciu górników

PLUS Internet jest pełen niebezpieczeństw dla dzieci. Rodzicom w kontrolowaniu oglądanych treści pomoże... sprzęt szpiegowski

W czasie pandemii życie przeniosło się do wirtualnej rzeczywistości. Dzieci uczą się przed komputerami, tutaj spędzają swój wolny czas i… nawiązują relacje społeczne. Rodzicom coraz trudniej kontrolować to, jakie treści docierają do najmłodszych. Do śledzenia poczynań dzieci w sieci wykorzystują... sprzęt szpiegowski.