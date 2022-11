Mikkel Michelsen - duński żużlowiec z Rybnika został zawodnikiem częstochowskiego Włókniarza. Jak wygląda życie żużlowca? Barbara Romańczuk

Mikkel Michelsen to symbol odrodzenia Motoru Lublin, w tym roku będzie jednak reprezentować barwy Włókniarza. To jeden z tegorocznych hitów transferowych! Kojarzycie duńskiego żużlowca z Rybnika? Zobaczcie, jakie życie prowadzi poza treningami i poznajcie go jeszcze lepiej - zawodnik uwielbia Polskę.