Mikołaj Biegański, utalentowany bramkarz z Częstochowy, podpisał kontrakt z Wisłą Kraków

– Głównym aspektem negocjacji związanych z umową Mikołaja była jego przyszłość. Mamy nadzieję, że jego forma eksploduje i zgłoszą się po niego jeszcze większe kluby. Na ten moment kwota, którą uzyskaliśmy z jego transferu ma wymiar symboliczny, nie możemy powiedzieć dokładnie jaka to suma, ale powiedzmy, że to równowartość średniej klasy samochodu. Kwota ta zasili naszą Akademię. Naszym założeniem było uzyskanie jak najwyższych procentów od ewentualnego kolejnego transferu – mówi na stronie Skry prezes klubu, Artur Szymczyk

– Jestem bardzo zadowolony z tego transferu. Man nadzieję, że kibice Wisły również w niedługim czasie będą się z niego cieszyć. Skrę zawsze będę wspominał naprawdę dobrze, gdzieś tam z łezką w oku, bo po dziewięciu latach nawet jak wczoraj spojrzałem sobie z tarasu na boisko to wróciły wspomnienia z czasów jak zaczynałem. Te wspomnienia na pewno zawsze będą wracać, na pewno był to dla mnie wspaniały okres – mówi Mikołaj Biegański.

Kwota z transferu zasili również konto UKS Raków Częstochowa, skąd 8 lat temu bramkarz trafił do Skry.

– Na tym właśnie powinno to wszystko polegać, że młodzi zawodnicy, którzy trafią do nas z klubów ościennych mogą liczyć na taką umowę, która na przyszłość zapewni im wpływ środków. Mikołaj jest dobrym przykładem dla wszystkich naszych zawodników oraz SMS Nobilito. Pokazuje, ze swoją pracą i wytrwałością można osiągnąć sukces i trafić do ekstraklasy, która też nie musi być końcem drabinki. Skra może być dla zawodników trampoliną. Osiem lat Mikołaja w Skrze przyniosło mu dziś transfer do Wisły Kraków. To tylko potwierdza, że mamy dobrych trenerów, dobrą Akademię oraz Szkołę. Dają one możliwość stania się sportowcem krajowego, a potem europejskiego formatu – dodał prezes Artur Szymczyk.