Mikołaje w ferrari przyjechali pod szpital dziecięcy w Katowicach. Mieli moc prezentów i radości dla małych pacjentów. ZDJĘCIA Mateusz Czajka

Oprócz ferrari pojawiły się również modele alpine i maserati. Jak co roku Mikołaje w supersamochodach przyjechali do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Radości małych pacjentów było co niemiara. „Myślę, że co roku to przyjemność i tradycja dla każdego. Nie ważne w jakim jest się wieku – mówi Oktawia - jedna z pacjentek szpitala.