Mikołów. 63-latek był poszukiwany. Zdradziły go... niezapięte pasy. Grozi mu do 4 lat więzienia

Zatrzymanie poszukiwanego mężczyzny podczas rutynowej kontroli.

We wtorek, 18 maja 2021 roku, w godzinach porannych, doszło do nietypowego zatrzymania w centrum Orzesza. Kierowca samochodu osobowego zwrócił na siebie uwagę policji z mikołowskiej drogówki. Mężczyzna okazał się poszukiwanym 63-latkiem, który uzyskał status poszukiwanego zaledwie dzień przed zatrzymaniem. Zdradziły go niezapięte pasy.