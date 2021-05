Mikołów. Centrum przesiadkowe już prawie gotowe. Kiedy możemy spodziewać się otwarcia?

Centrum Przesiadkowe w Mikołowie - koniec budowy coraz bliżej!

Budowa całego obiektu rozpoczęła się już w 2018 roku, od tamtej pory dużo się zmieniło. Centrum Przesiadkowe ma być wyposażone w niezbędną infrastrukturę, o czym zapewnia burmistrz miasta.

- Samo Centrum Przesiadkowe wyposażone będzie w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, czyli w miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów czy systemy informacyjne. Mikołowski węzeł zlokalizowany będzie prawie w tym samym miejscu - napisał na swoim koncie w serwisie Facebook Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa

Na samym miejscu wiele się zmieniło. Inwestycja została podzielona na 2 części. Aktualnie, w ramach pierwszej części, powstał łącznik pomiędzy ulicą Krajową a Waryńskiego. Ponadto wybudowano parking, który ma pomieścić około 200 pojazdów.

Inwestycja przeszła już w drugi etap, niewiele zostało do ukończenia całej budowy. M. in. wykonano prace ziemne, ułożono wszystkie potrzebne media - woda, gaz, prąd elektryczny, kanalizacja deszczowa i sanitarna, telekomunikacja. Zainstalowano również nowe oświetlenie ulic i monitoring terenu. Na ten moment ukończono budowę nowej płyty dworca, montaż nowych wiat przystankowych oraz przebudowano układ drogowy centrum miasta, a w szczególności skrzyżowanie ulic Miarki i Prusa oraz Prusa i Kolejowej. To nie wszystkie zmiany jakie zaszły na ulicach Mikołowa. Wybudowano rondo turbinowe, poszerzono jezdnię na ul. Prusa, przy której zbudowano nowy chodnik. Ponadto na wysokości pączkarni planowane jest zbudowanie dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a to nie koniec innowacji.