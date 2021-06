Mikołów. Szczepionki Moderna mają trafić do punktów szczepień jeszcze w tym tygodniu

Jest szansa na zaszczepienie się Moderną w Mikołowie oraz Łaziskach Górnych.

W tym tygodniu szczepionki Moderna mają w końcu trafić do Mikołowa oraz Łazisk Górnych. Jest szansa, że już od początku czerwca będzie możliwość zaszczepienia się tym preparatem w powiatowych Punktach Szczepień Powszechnych.

- W zeszłym tygodniu mieliśmy problemy, aczkolwiek 30 maja dostaliśmy informację, że dzisiaj ma do nas dotrzeć dostawa Moderny. - mówi Łukasz Ryguła, sekretarz starostwa powiatu mikołowskiego. - Uruchomiliśmy już możliwość zapisania się na szczepienie Moderną i jak dotąd zapisało się 20 mieszkańców. Natomiast od 2 czerwca zaczynamy szczepić Pfizerem. Na ten termin zapisało się już 1000 osób, to samo jeśli chodzi o 3 czerwca. Wygląda to dosyć optymistycznie, jesteśmy przekonani, że uda nam się zaszczepić dużą liczbę osób - dodaje.