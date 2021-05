Mikołów. Tragiczny wypadek na torach w centrum miasta. Nie żyje 17-latka

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki: Nowy ład to na razie są opowieści. W Sosnowcu trwały obrady samorządów nad Krajowym Planem Odbudowy

Samorządowcy przyjechali do Sosnowca, by obradować nad Krajowym Planem Odbudowy. Niedługo nad ważnym dokumentem pochyli się Senat. Jego marszałek, prof. Tomasz Grodzki, przyjechał do Zagłębia i na Śląsk, by wysłuchać ważnych głosów samorządowców. Marszałek Senatu odniósł się do kilku kwestii KPO oraz Polskiego ładu.