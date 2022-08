Mikołowski Szlak Rycerski. Dziesięciu rycerzyków w różnych miejscach Mikołowa. Gra terenowa. Zobaczcie zdjęcia

Mikołów to miasto od wieków w regionie znane,

w 1222 roku już w dokumentach było wymieniane.

To w tym roku kasztelan Andrzej, jako świadek był wskazany

w dokumencie, który przez księcia opolskiego Kazimierza został podpisany.

Właśnie o dawnych władcach i rycerzach z Mikołowa quest ten będzie,

na pewno wiedzy o nich i historii tego miasta ci przybędzie.

W różnych miejscach miasta małe "rycerzyki" się znajdują,

bezpieczne miejsce na parapetach lub pod dachem zajmują.

Tak się zaczyna quest, czyli gra terenowa, która prowadzi od rycerzyka do rycerzyka. Do przejścia jest 2,3 km. Czas - jak podają organizatorzy - ok. 50 minut.

Trzecia zwrotka questu mówi o tym, gdzie znajduje się pierwszy rycerzyk i kogo przedstawia (bo rycerzyki mają swoich odpowiedników w historii Mikołowa).

Udaj się do "białego domku" przy ul.Karola Miarki 15,

tam na lewo od kolumn znajduje się pierwszy rycerz właśnie.

To Wacław II, książę raciborski, właściciel Mikołowa,

bardzo szanowana w tamtych czasach osoba.