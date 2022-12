Miksturka matematyczna, czyli sposób na egzamin ósmoklasisty. Autorka pokazuje, że nauka matematyki może być przyjemna

Czym jest ten matematyczny bryk?

Matematyczny bryk nazwany został finezyjnie „Miksturką matematyczną”, aby tytuł kojarzył się w sposób zachęcający i uważny. Ściąga ta powstała, by być niezbędną pomocą dla uczniów, którzy cenią sobie niezależność. Stanowi kompendium wiedzy matematycznej ucznia szkoły podstawowej stworzone w formacie mini. Zgodna z obowiązującą podstawą programową oraz wymaganiami egzaminacyjnymi ósmoklasisty. Nie powinna też źle kojarzyć się nauczycielom, jest tylko narzędziem ułatwiającym szybkie opanowanie materiału. To zbiór tego, co jest konieczne i wystarczające, aby zrozumieć i utrwalić w prosty i kreatywny sposób matematykę w szkole podstawowej.

Skąd zatem pomysł, by stworzyć taką publikację?

Pomysł narodził się jeszcze przed pandemią i wtedy też powstała pierwsza wersja Miksturki. To był okres, kiedy pracowałam jako nauczycielka matematyki w szkole podstawowej. Tak się złożyło, że akurat padło na pierwszy rocznik, który miał zdawać egzamin ósmoklasisty. Niestety, uczniowie, których zaczęłam wtedy uczyć mieli różnorakie braki i nie potrafili połączyć tych wszystkich wiadomości z matematyki z poprzednich lat nauki, by spokojnie podejść do zbliżającego się egzaminu. Szukałam sposobów, jak przekazać im trafnie wiedzę, jak nauczyć ich się uczyć matematyki. Miałam tylko rok. Przypomniałam sobie, że gdy chodziłam do szkoły, to robiło się takie krótkie zapiski z tyłu zeszytu, aby mieć gdzie szybko zerknąć podczas rozwiązywania zadań i powtórek. Zrodził się więc pomysł, że właśnie może coś takiego warto stworzyć – podręczne zapiski dla uczniów.