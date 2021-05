Miliony dla klubów PKO Ekstraklasy. Zobaczcie ile zarobiły Raków, Piast, Górnik i Podbeskidzie ZDJĘCIA

Trzy pozostałe kwoty były zmienne i zależały od miejsca zajętego na koniec sezony, rankingu historycznego oraz klasyfikacji Pro Junior System nagradzającej kluby wystawiające do gry młodych polskich piłkarzy.

Piast Gliwice sezon skończył na szóstym miejscu, ale pod względem zarobków uplasował się na piątej pozycji. Za wynik sportowy gliwiczanie dostaną 3 448 620 zł, natomiast za ranking historyczny 4 544 800, co jest pokłosiem udanych poprzednich sezonów. W sumie piłkarze Waldemara Fornalika dostaną za ten sezon 14 443 420 zł.

Najmniej z klubów naszego regionu zarobiło Podbeskidzie. Górale zajęli ostatnie miejsce w tabeli i za wynik sportowy dostaną 1 212 850 zł, a za ranking historyczny 805 000 zł. W sumie bielszczanie za jedyny sezon spędzony w PKO Ekstraklasie dostaną 8 467 850 zł i przynajmniej na liście zarobków wyprzedzili innego beniaminka Stal Mielec, który otrzyma 7 738 690 zł.

- Tydzień temu zamknęliśmy sezon 2020/21 PKO Bank Polski Ekstraklasa sportowo, a teraz przeprowadzamy finalne finansowe rozliczenie. Wypłaciliśmy po zakończeniu rozgrywek całość planowanych środków, a wkrótce kluby otrzymają z Ekstraklasy dodatkowe przelewy na łączną kwotę 5 mln zł, co jest ponadplanowym wynikiem w stosunku do przyjętego budżetu. To kolejny sezon na nowym, wyższym poziomie wpływów przekazywanych klubom. Mimo pandemii utrzymaliśmy rekordowe kontrakty mediowe i wszystkie umowy sponsorskie, a dodatkowo wygospodarowaliśmy około 5 mln zł, które wypłacimy klubom w najbliższych dniach – powiedział Marcin Animucki, prezes Ekstraklasa S.A.