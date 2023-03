Miłosława Zawałkiewicz-Maciąg nie żyje. Była bardzo aktywną działaczką Związku Sybiraków Koło w Tychach

7 kwietnia 2023 r. Miłosława Zawałkiewicz-Maciąg skończyłaby 95 lat. Odeszła 22 lutego 2023, nie doczekawszy tych urodzin. Długie życie poświęciła w dużej mierze sprawom Sybiraków z koła Tychy, do którego należą też powiaty pszczyński i mikołowski. Sama, jako dziecko, doświadczyła zesłania na Sybir. Miała zaledwie 12 lat, kiedy nagle skończyło się normalne życie, a zaczął koszmar trwający sześć lat. Nim jednak doznała tragedii wypędzenia, przeżyła aresztowanie ojca i jego zesłanie na Ural. Miała wtedy 11 lat, a trzynaście, kiedy zmarł.

Miłosława Zawałkiewicz-Maciąg miała 12 lat, kiedy z mamą została wywieziona na Sybir

Miłosława Zawałkiewicz-Maciąg urodziła się 7 kwietnia 1928 r. w Kamionce Strumiłowej (województwo tarnopolskie) w rodzinie nauczycielskiej. W 1935 r. ojciec został dyrektorem Państwowego Gimnazjum i Liceum w Zaleszczykach. W grudniu 1939 r. został aresztowany i skazany przez OSO NKWD w Moskwie na 8 lat obozu pracy na Uralu. W kwietniu 1940 r. (nie ma podanej daty, nie wiadomo, czy stało się to przed, po, a może w dniu 12. urodzin) Miłosława z mamą zostały wywiezione do Kazachstanu, do obwodu semipałatyńskiego.