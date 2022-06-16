Мільярд доларів допомоги та новий пакет поставок від США (Miliard dolarów pomocy i nowy pakiet dostaw ze Stanów Zjednoczonych)

Новий пакет поставок від Сполучених Штатів буде включати:

36 тисяч 155-мм снарядів;

18 одиниць 155-мм гаубиць;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

2 системи охорони берегів з ракетами «Гарпун»;

4 автомобілі для ремонту техніки;

тисячі захищених радіостанцій;

оптичні пристрої, в тому числі і нічного бачення.

Також Україна отримає пускові установки від різних країн НАТО. Ллойд Остін відмітив, що допомога почне надходити з серпня.

Ми вдячні союзникам за підтримку, проте такі темпи і об’єми озброєння насторожують… Адже даний пакет допомоги ми отримаємо лише через 1,5-2 місяці. В той час як початково було розроблено спеціальний механізм швидких поставок через координаційний центр в Штутгарті. Це мало працювати за принципом: знайти потрібне озброєння в найближчій точці з логістичних міркувань та доставити в Україну. А в наслідок США відшкодують передане озброєння вибраній країні.

Союзники намагаються передавати зброю, але такої її кількості на даному етапі вистачає лише для відбивання атак ворога, але не для накопичення важкої зброї та переходу у контрнаступ. Кілька днів назад Михайло Подоляк написав у своєму Twitter, що Україні необхідно 1000 гаубиць. Як результат на засіданні представники вирішили надати лише 18… Таким чином надавані об’єми не зовсім співпадають з необхідністю. Проте, ми вдячні і розуміємо, що навіть 18 гаубиць дозволять змінити ситуацію на окремих частинах фронту.

Biały Dom zapowiedział 1 miliard dolarów pomocy dla Ukrainy, a Słowacja wyśle ​​śmigłowce MI-17. Poinformował o tym sekretarz obrony USA Lloyd Austin.

Ukraina otrzyma również wyrzutnie z różnych krajów NATO. Lloyd Austin zauważył, że pomoc rozpocznie się w sierpniu.

Kateryna Yakovleva