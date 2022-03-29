Міні-словник. Комунікація та транспорт. Медична допомога

Nie rozumiem po polsku (нє розумєм по полску) – я не розумію польської Jestem z Ukrainy (єстем з України) – я з України Potrzebuje mieszkania (потшебує мєшканья) – мені потрібне житло Potrzebuje pieniędzy (потшебує пєнєдзи) – мені потрібні гроші Jestem głodny (єстем гводни) – я голодний Ciepłe rzeczy (чєпве жечи) – теплі речі Chce jeść (хце єщь) – я хочу їсти Jedzenie (єдзеньє) - їжа Bilet na pociąg (білет на почьонг) – білет на поїзд Dworzec kolejowy (двожец колейови) – залізничний вокзал Dworzec autobusowy (двожец автобусови) - автовокзал Darmowy przejazd (дармови пшеязд) – безкоштовний проїзд Ukraiński paszport (Українські пашпорт) – український паспорт Potrzebuje zadzwonić ( потшебує задзвонічь) – мені потрібно подзвонити Karta płatnicza (карта пватніча) – банківська карта Gotówka (готувка) - готівка Pomoc (помоц) - допомога Dziecko (джецко) - дитина

Комунікація та транспорт:

Найголовніший додаток з розкладами і траєкторіями руху всіх автобусів і потягів на території Сілезського воєводства– Jakdojade.pl

Від 26.02.2022 до 25.03.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати 2-им класом поїздів TLK i IC PKP. Підставою для безкоштовного проїзду становитиме український паспорт або інший документ,що підтверджує українське громадянство.

Від 28.02.2022 до 31.05.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати міською комунікацією ZTM (Управління Метрополітарного Транспорту). Підставою для безкоштовного проїзду становитиме український паспорт або інший документ,що підтверджує українське громадянство.

Від 27.02.2022 Німецька залізниця безкоштовно перевозитиме громадян України з Польщі до Німеччини.

Компанія Play створила безкоштовний тарифний план для абонентів з України (підключення *111*1162*1#)

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