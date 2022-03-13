Міні-словник. Комунікація та транспорт. Найважливіші контакти.

Міні-словник: (Słowniczek)
Koszula (кошуля) – сорочка
Spodnie (споднє) – брюки
Sweter (светер) – светер
Płaszcz (пващ) – пальто
Buty (бути) – взуття
Skarpetki (скарпеткі) – шкарпетки
Podkoszulka (подкошулька) – майка
Marynarka (маринарка) – жакет
Spódnica (спудніца) – спідниця
Suknia (сукня) – сукня
Zegarek (зегарек) – годинник
Portfel (портфель) – гаманець
Plecak (плєцак) – рюкзак
Pasek (пасек) – пояс
Torebka (торебка) – сумка
Szal (шаль) - шарф
Czy mówi pani po angielsku?( Чи муві пані по ангєльську?) – Ви розмовляєте англійською?
Naprawdę to doceniam (Направде то доценям) – Я це дуже ціную
Przepraszam za spóźnienie (Пшепрашам за спужнєнє) – Вибачте за запізнення
Zaraz wracam (Зараз врацам) – Я скоро повернусь
Ile godzin dziennie trwa praca? (Ілє годжін джєннє трва праца?) – Скільки годин на день ви працюєте?
Ile pan(i) zarabia? (Ілє пан(і) зарабя?) – Скільки ви заробляєте?
Комунікація та транспорт:
Найголовніший додаток з розкладами і траєкторіями руху всіх автобусів і потягів на території Сілезського воєводства– Jakdojade.pl
Від 26.02.2022 до 25.03.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати 2-им класом поїздів TLK i IC PKP. Підставою для безкоштовного проїзду становитиме український паспорт або інший документ,що підтверджує українське громадянство.
Від 28.02.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати міською комунікацією ZTM (Управління Метрополітарного Транспорту). Підставою для безкоштовного проїзду становитиме український паспорт або інший документ,що підтверджує українське громадянство.
Найважливіші контакти:
Інформаційна підтримка та інфолінії
[email protected]
tel 539 696 888
+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія
+48 661 013 905 - цілодобова інфолінія
- 48 32 606 32 32 - гаряча лінія Сілезького воєводського управління для громадян України
Гуманітарна допомога
Katowice,
ul. Bankowa 11, Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych, pokój nr. 3
7.00 – 15.00 – понеділок - п’ятниця
Gliwice:
Sikornik: Apteka przy ul. Kosów 15
Biuro Poselskie ul. Mickiewicza 61\4
Mikołów
Sołtysówka Mokre
Dom Kultury przy Rynku
8.00 – 20.00
Цілодобові рецепційні пункти
Katowice Miasto Ogrodów (plac Sejmu Śląskiego 2)
Wyższy Seminarium Duchowny (ul. Wita Stwosza 17)
Hol dworca PKP w Katowicach
Медична допомога
NFZ
LUX MED
тел. 22 45 87 007 – польсько – українська інфолінія
[email protected]
Cтрахування
PZU
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