Міні-словник. Комунікація та транспорт. Найважливіші контакти.

Міні-словник: (Słowniczek)

Koszula (кошуля) – сорочка

Spodnie (споднє) – брюки

Sweter (светер) – светер

Płaszcz (пващ) – пальто

Buty (бути) – взуття

Skarpetki (скарпеткі) – шкарпетки

Podkoszulka (подкошулька) – майка

Marynarka (маринарка) – жакет

Spódnica (спудніца) – спідниця

Suknia (сукня) – сукня

Zegarek (зегарек) – годинник

Portfel (портфель) – гаманець

Plecak (плєцак) – рюкзак

Pasek (пасек) – пояс

Torebka (торебка) – сумка

Szal (шаль) - шарф

Czy mówi pani po angielsku?( Чи муві пані по ангєльську?) – Ви розмовляєте англійською?

Naprawdę to doceniam (Направде то доценям) – Я це дуже ціную

Przepraszam za spóźnienie (Пшепрашам за спужнєнє) – Вибачте за запізнення

Zaraz wracam (Зараз врацам) – Я скоро повернусь

Ile godzin dziennie trwa praca? (Ілє годжін джєннє трва праца?) – Скільки годин на день ви працюєте?

Ile pan(i) zarabia? (Ілє пан(і) зарабя?) – Скільки ви заробляєте?