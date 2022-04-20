Міні-словник. Комунікація та транспорт. Найважливіші контакти

Міні-словник:
taśma miernicza (ташьма мєрніча) – метр
poziomica (пожьоміца) – васервага
frezarka (фрезарка) – фрезер
wiertarka (вєртарка) – дриль
piła (піла) – пила
kask (каск) - каска
piła łańcuchowa (піла ланцюхова) - ланцюгова пила
okrągły brzeszczot - диск круглої пилки
łopata (лопата) – лопата
szpadel (шпадель) - лопата для копання
wkręt (вкрент) – шуруп
nakrętkа (накрентка) – гайка
podkładka (подкладка) - шайба
śruba (шруба) – болт
wiertło (вєртло) – сверло
gwóźdź (гвужьдь) – цвях
przybornik (пшиборнік) - ящик для інструментів
noż z ostrzem łamanym (нуж з остшем ламаним) - канцелярський ніж
młotek (млотек) – молоток
szczypce płaskie (щипце пласке) – пласкогубці
śrubokręt (шрубокрент) – викрутка
łopatka do gipsu (лопатка до ґіпсу) – шпатель
pędzel malarski (пендзель малярскі) - пензлик малярський
lutownica (лютовніца) – паяльник
heblarka (хеблярка)– рубанок
Комунікація та транспорт:
З 8 квітня набув чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів:
– дійсний паспорт зі штампом про в’їзд,
– підтвердження отримання номера PESEL або інший документ, що свідчить про громадянство України і перетин кордону з 24 лютого 2022 р.
Можливість безкоштовного проїзду громадян України, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, поширюється на міський громадський транспорт, який організовує Метрополітальне транспортне управління в гмінах Метрополії і ще більше десяти таких, що безпосередньо межують з нею.
Найважливіші контакти:
Інформаційна підтримка та інфолінії
[email protected] 539 696 888
-+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія
Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )
e-mail: [email protected]
+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу
Медична допомога
LUX MED ([email protected])
NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia
Збір
-Jaworzno
Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265
16.00 – 18.00 – субота
16.00 – 19.00 –понеділок
16.00 – 19.00 – вівторок
-Mikołów
Sołtysówka Mokre
Dom Kultury przy Rynku
8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця
-Katowice
Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 ( тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни / )
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