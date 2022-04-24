Міні-словник. Комунікація та транспорт. Найважливіші контакти

Польський сленг:
1. Kumać, ogarniać, czaić- розуміти
2. Kimać, drzemać, lulać- спати, дрімати
3. Ale lipa! - ситуація не на руку
4. Spadaj, presz, marsz, śmigaj - йди геть, відстань
5. Ziomek, ziomeczek, mordeczka - друг, бро, рідня
6. Bibka, melanż, melo, balety, domówka- вечірка, дискотека
7. Iść z buta - йти пішки
8. Bryczka, fura, gablota – машина
9. Spoko- все ок, все добре
10. Suchar- не дуже смішний жарт
11. Аboco (скороч. з пол. albo cos takiego; albo cos podobnego; albo coś innego) - вживається в значенні a bo co? - говорити, балакати, розмовляти;
12. do zoba (скороч. з підлогою. do zobaczenia) - до побачення;
13. wykopać - вигнати стусаном, видворити, вигнати;
14. ułożone życie – влаштоване, гарне життя;
15. waflować się - дружити з кимось;
16. baniak - незадовільна оцінка у школі, голова
17. banka - 100 zł;
Важлива інформація для українців:
Автобусний перевізник FlixBus надає безкоштовні квитки із Перемишля та Жешува для громадян України по всій території Польщі.
WizzAir надає 100 тисяч безкоштовних квитків для українців на рейси, які вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні.
Німецька залізниця безкоштовно перевозитиме українців з 27.02 поїздами з Польщі до Німеччини. З собою потрібно мати український паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
AirBnB планує безоплатно надати житло 100.000 українців, які вимушені виїхати з країни. Зараз компанія шукає орендодавців з Польщі, Німеччині, Угорщині, Румунії, які погодяться надати своє житло.
WonderFlats надає тисячі доступних будинків/квартир від перевірених постачальників житла та орендодавців-жінок, переважно в Німеччині, але є варіанти і в Польші
Те, що може допомогти:
Інформаційна підтримка та інфолінії
[email protected] 539 696 888
-+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія
Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )
e-mail: [email protected]
+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу
Медична допомога
LUX MED ([email protected])
NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia
Збір
-Jaworzno
Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265
16.00 – 18.00 – субота
16.00 – 19.00 –понеділок
16.00 – 19.00 – вівторок
-Mikołów
Sołtysówka Mokre
Dom Kultury przy Rynku
8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця
-Katowice
Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 ( тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни / )
PUNKTY RECEPCYJNE NA GRANICY PL-UA
Пункти прийому біженців на українсько – польському кордоні
Dorohusk-Jagodzin
Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
Dołhobyczów-Uhrynów
Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów
Zosin-Uściług
Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło
Hrebenne-Rawa Ruska
Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska
Korczowa-Krakowiec
Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa
Medyka-Szeginie
Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka
Budomierz-Hruszew
Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
Krościenko-Smolnica
Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
Комунікація та транспорт:
З 8 квітня набув чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів:
– дійсний паспорт зі штампом про в’їзд після 24 лютого 2022р,
– підтвердження отримання номера PESEL або інший документ, що свідчить про громадянство України і перетин кордону з 24 лютого 2022 р.
Можливість безкоштовного проїзду громадян України, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, поширюється на міський громадський транспорт, який організовує Метрополітальне транспортне управління в гмінах Метрополії і ще більше десяти таких, що безпосередньо межують з нею.
Найважливіші контакти:
Інформаційна підтримка та інфолінії
[email protected]
tel 539 696 888
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na Twitterze!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
WSTRZYMANIE AKCJI RATOWNICZEJ W KWK PNIÓWEK