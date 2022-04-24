Міні-словник. Комунікація та транспорт. Найважливіші контакти

Польський сленг:

1. Kumać, ogarniać, czaić- розуміти

2. Kimać, drzemać, lulać- спати, дрімати

3. Ale lipa! - ситуація не на руку

4. Spadaj, presz, marsz, śmigaj - йди геть, відстань

5. Ziomek, ziomeczek, mordeczka - друг, бро, рідня

6. Bibka, melanż, melo, balety, domówka- вечірка, дискотека

7. Iść z buta - йти пішки

8. Bryczka, fura, gablota – машина

9. Spoko- все ок, все добре

10. Suchar- не дуже смішний жарт

11. Аboco (скороч. з пол. albo cos takiego; albo cos podobnego; albo coś innego) - вживається в значенні a bo co? - говорити, балакати, розмовляти;

12. do zoba (скороч. з підлогою. do zobaczenia) - до побачення;

13. wykopać - вигнати стусаном, видворити, вигнати;

14. ułożone życie – влаштоване, гарне життя;

15. waflować się - дружити з кимось;

16. baniak - незадовільна оцінка у школі, голова

17. banka - 100 zł;

Важлива інформація для українців:

Автобусний перевізник FlixBus надає безкоштовні квитки із Перемишля та Жешува для громадян України по всій території Польщі.

WizzAir надає 100 тисяч безкоштовних квитків для українців на рейси, які вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні.

Німецька залізниця безкоштовно перевозитиме українців з 27.02 поїздами з Польщі до Німеччини. З собою потрібно мати український паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

AirBnB планує безоплатно надати житло 100.000 українців, які вимушені виїхати з країни. Зараз компанія шукає орендодавців з Польщі, Німеччині, Угорщині, Румунії, які погодяться надати своє житло.

WonderFlats надає тисячі доступних будинків/квартир від перевірених постачальників житла та орендодавців-жінок, переважно в Німеччині, але є варіанти і в Польші