Міні-словник. Найважливіше на сьогодні для українців. Найважливіші контакти для охочих допомогти.

Міні-словник:
Zawody (заводи) – Професії
Inżynier (інжинєр) – Інженер
Księgowy (кшєнгови) - Бухгалтер
Stolarz (столяж) – Столяр
Sprzedawca (спшедавца) – Продавець
Pielęgniarka (пєлєнгнярка) – Медсестра
Fryzjer (фризєр) – Перукар
Malarz (маляж) - Художник
Weterynarz (ветеринаж) - Ветеринар
Naukowiec (науковєц) – Науковець
Strażak (стражак) – Пожежник
Ochroniec (охронєц) - Охоронець
Prawnik (правнік) - Юрист
Policjant (поліцьянт) - Поліцейський
Celnik (цельнік) - Митник
Lotnik (льотнік) - Пілот
Tancerz (танцеж) - Танцюрист
Adwokat (адвокат) - Адвокат
Sędzia (сенджя) - Суддя
Tłumacz (тлумач) - Перекладач
Marynarz (маринаж) – Моряк
Lekarz (лєкаж) - Лікар
Kelner (кельнер) - Офіціант
Dentysta (дентиста) - Стоматолог
Student (студент) - Студент
Przedsiębiorca (пшедшємбьорца) - Підприємець
Bezrobotny (безроботни) - Безробітний
Emeryt (емерит) - Пенсіонер
Найважливіше на сьогодні для українців:
Інформаційна підтримка та інфолінії
[email protected]
tel 539 696 888
+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія
- 48 32 606 32 32 - гаряча лінія Сілезького воєводського управління для громадян України
Найголовніший додаток з розкладами і траєкторіями руху всіх автобусів і потягів на території Шльонску – Jakdojade.pl
Від 26.02.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати 2-им класом поїздів TLK i IC PKP. Підставою для безкоштовного проїзду становитиме український паспорт або інший документ,що підтверджує українське громадянство.
Від 28.02.2022 до 31.05.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати міською комунікацією ZTM (Управління Метрополітарного Транспорту). Підставою для безкоштовного проїзду становитиме український паспорт або інший документ,що підтверджує українське громадянство.
Найважливіші контакти для охочих допомогти:
Гуманітарна допомога
https://www.ukrainawkontakcie.pl/oferuje-pomoc/ - сайт з інформацією та допомогою українцям
Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 24 - 10:00-18:00
Медична допомога
LUX MED ([email protected])
NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia)
тел. 22 45 87 007 – польсько – українська інфолінія
Збір
-Jaworzno
Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265
16.00 – 18.00 – субота
16.00 – 19.00 –понеділок
16.00 – 19.00 – вівторок
-Mikołów
Sołtysówka Mokre
Dom Kultury przy Rynku
8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця
-Katowice
Uniwersytet Śląski, Bankowa 12
9.00 – 17.00 – понеділок – п’ятниця
Необхідні засоби гігієни все ще збираються в Регіональному туристичному інформаційному центрі в Катовіце, що на площі Катовіце Ринок. Протягом тижня пункт працюватиме з 9:00 до 17:00. Працює і у вихідні дні: у суботу 9.00-17.00, а в неділю 9.00-13.00.
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