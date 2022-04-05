Міні-словник. Найважливіше на сьогодні для українців. Найважливіші контакти для охочих допомогти.

Найважливіше на сьогодні для українців: Інформаційна підтримка та інфолінії [email protected] tel 539 696 888 +48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія

Найважливіші контакти для охочих допомогти:

Гуманітарна допомога

https://www.ukrainawkontakcie.pl/oferuje-pomoc/ - сайт з інформацією та допомогою українцям

Dąbrowa Górnicza

ul. Kościuszki 24 - 10:00-18:00

Медична допомога

LUX MED ([email protected])

NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia)

тел. 22 45 87 007 – польсько – українська інфолінія

Збір

-Jaworzno

Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265

16.00 – 18.00 – субота

16.00 – 19.00 –понеділок

16.00 – 19.00 – вівторок

-Mikołów

Sołtysówka Mokre

Dom Kultury przy Rynku

8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця

-Katowice

Uniwersytet Śląski, Bankowa 12

9.00 – 17.00 – понеділок – п’ятниця

Необхідні засоби гігієни все ще збираються в Регіональному туристичному інформаційному центрі в Катовіце, що на площі Катовіце Ринок. Протягом тижня пункт працюватиме з 9:00 до 17:00. Працює і у вихідні дні: у суботу 9.00-17.00, а в неділю 9.00-13.00.