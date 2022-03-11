Міні-словник. Важлива інформація для українців. Те, що може допомогти

Важлива інформація для українців:

Автобусний перевізник FlixBus надає безкоштовні квитки із Перемишля та Жешува для громадян України по всій території Польщі.

WizzAir надає 100 тисяч безкоштовних квитків для українців на рейси, які вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні.

Німецька залізниця безкоштовно перевозитиме українців з 27.02 поїздами з Польщі до Німеччини. З собою потрібно мати український паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

AirBnB планує безоплатно надати житло 100.000 українців, які вимушені виїхати з країни. Зараз компанія шукає орендодавців з Польщі, Німеччині, Угорщині, Румунії, які погодяться надати своє житло.

WonderFlats надає тисячі доступних будинків/квартир від перевірених постачальників житла та орендодавців-жінок, переважно в Німеччині, але є варіанти і в Польші

Те, що може допомогти:

Інформаційна підтримка та інфолінії

- [email protected] 539 696 888

- +48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія

Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )

e-mail: [email protected]

+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу

Медична допомога

LUX MED ([email protected])

NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia

Збір

- Jaworzno

Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265

16.00 – 18.00 – субота

16.00 – 19.00 –понеділок

16.00 – 19.00 – вівторок

- Mikołów

Sołtysówka Mokre

Dom Kultury przy Rynku

8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця

- Katowice

Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 ( тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни / )