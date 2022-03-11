Міні-словник. Важлива інформація для українців. Те, що може допомогти

Міні-словник:
1. Gimnazjum ( гімназйум) - гімназія
2. liceum ogólnokształcące ( ліцеум огульнокштауцонце ) – загальноосвітній ліцей
3. technikum ( технікум) - технікум
4. szkoła( шкоува) - школа
5. szkoła muzyczna ( шкоува музична) – музикальна школа
6. szkoła podstawowa,podstawówka ( шкоува подставова, подставувка) – початкова школа
7. nauczyciel/ nauczycielka ( научичель / научичелька) – вчитель / вчителька
8. pedagog ( педагог) -педагог
9. rada pedagogiczna( рада педагогічна ) - педрада
10. samorząd ( саможонд ) – самоуправління
11. pupilek ( пупілек) – улюбленчик ( для вчителя)
12. wagarowicz/ wagarowiczka ( вагаровіч / вагаровічка) – прогульник / прогульниця
13. język obcy ( йензик обци) –іноземна мова
14. język ojczysty ( йензик ойчисти) – рідна мова
15. poprawka ( поправка) - пересдача
16. celujący ( целуйонци) - відмінно
17. zadanie domowe ( заданє домове ) – домашнє завдання
Важлива інформація для українців:
Автобусний перевізник FlixBus надає безкоштовні квитки із Перемишля та Жешува для громадян України по всій території Польщі.
WizzAir надає 100 тисяч безкоштовних квитків для українців на рейси, які вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні.
Німецька залізниця безкоштовно перевозитиме українців з 27.02 поїздами з Польщі до Німеччини. З собою потрібно мати український паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
AirBnB планує безоплатно надати житло 100.000 українців, які вимушені виїхати з країни. Зараз компанія шукає орендодавців з Польщі, Німеччині, Угорщині, Румунії, які погодяться надати своє житло.
WonderFlats надає тисячі доступних будинків/квартир від перевірених постачальників житла та орендодавців-жінок, переважно в Німеччині, але є варіанти і в Польші
Те, що може допомогти:
Інформаційна підтримка та інфолінії
- [email protected] 539 696 888
- +48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія
Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )
e-mail: [email protected]
+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу
Медична допомога
LUX MED ([email protected])
NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia
Збір
- Jaworzno
Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265
16.00 – 18.00 – субота
16.00 – 19.00 –понеділок
16.00 – 19.00 – вівторок
- Mikołów
Sołtysówka Mokre
Dom Kultury przy Rynku
8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця
- Katowice
Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 ( тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни / )
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