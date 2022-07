Minister Adam Niedzielski w Tarnowskich Górach o POZ: "Uruchomiliśmy rozwiązanie, które ma dać pacjentom możliwość zwiększonej diagnostyki"

Reforma podstawowej opieki zdrowotnej według ministra Adama Niedzielskiego ma być odpowiedzią na oczekiwania pacjentów, którzy postulowali o zlecanie większej liczby badań diagnostycznych i profilaktycznych przez lekarza rodzinnego. Dzięki temu diagnozowanie chorób jest możliwe już na wczesnym etapie. W ramach reformy lekarze rodzinni mają otrzymywać gratyfikacje w zależności od liczby zapisanych osób na badania profilaktyczne.

- Uruchomiliśmy rozwiązanie, które ma dać pacjentom możliwość zwiększonej diagnostyki. To jest to, co zadziało się od pierwszego lipca. Widzimy bardzo duże zainteresowanie ze strony pacjentów dodatkową diagnostyką - mówił podczas konferencji prasowej. - Reforma odpowiada na ich zapotrzebowanie - dodał.